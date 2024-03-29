Sinop’ta yapılan Okullu Yıldız Erkekler futbol grup birinciliğinde Yavruturna Ortaokulu son maçını 3-0 kazanarak grup birincisi olarak yarı finale yükseldi.

25-27 Mart tarihlerinde Sinop Üniversitesi futbol sahasında yapılan grup birinciliğinde dokuz takım üç grupta mücadele etti.

Yavruturna Ortaokulu Antrenör Sadık Tahin Bıyıkoğlu yönetiminde Özgür, Enes, Hüseyin Deniz, Tolga, Gökay, Ali Eren, Yiğit Deniz, Yiğiz Cömert, Yiğit Taha, Toprak Aydoğan, Yağız, Mustafa, Özgün, Toprak Mazıbaşı, Çınar Ekici, Berkaş ve Arif Erdal’lı kadrosu ile mücadele etti.

Grubunda ilk maçında Yozgat Merkez Ortaokulu ile ikinci maçında Kastamonu Kuzeykent Ortaokulu ile 0-0 berabere kalan Yavruturna Ortaokulu iki maçtada rakipleri karşısında penaltıları kazanarak ikili averaj üstünlüğünü elde etti.

Son maçında Kırıkkale Şehitler Ortaokulu ile karşılaşan Yavruturna Ortaokulu kazanması halinde gruptan birinci çıkacağı maça golle başladı.

Henüz ilk dakika içinde Yiğit Taha Durkaya’nın attığı golle öne geçen temsilcimiz ilk yarının son dakikalakında aynı futbolcunun ikinci golü ile 2-0 öne geçti.

İkinci yarıda kontrollü bir futbol ortaya koyan Yavruturna Ortaokulu rakibine gol izni vermedi.

Son dakikalarda Toprak Aydoğan’ın golü ile maçtan 3-0 galip ayrılan temsilcimiz bu galibiyet ile 5 puanla grup birincisi olarak yarı final grub.una yükseldi. Grupta Kastamonu ve Yozgat 4’er puanla ikinci ve üçüncü Kırıkkale ise 3 puanla dördüncü oldu.

Yavruturna Ortaokulu büyük ihtimalle 18-21 Nisan tarihlerinde Tokat’ta yapılacak yarı final grup maçlarında finaller için mücadele edecek.