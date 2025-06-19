Yaz tatiline hazırlanan çocuklar için yaz spor okulu çalışması yapan dört kurum dün bir araya gelerek ortak hareket etme kararı aldılar.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile bu kurumların Gençlik ve Spor ile ilgili Şube Müdürleri dün Belediye Park Bahçeler Müdürlüğünde bir araya geldiler.

Toplantıda farklı olarak açılan Yaz Spor Okullarının bu yıl hep birlikte yapılması için görüşmeler yapıldı.

Ortak hareket etme kararı alan dört kurul açacakları Yaz Spor Okulları açılış törenini birlitte yapma kararı alındı.

Oluşturulan komitenin yapacağı hazırlık sonunda Temmuz ayının ilk haftasında dört kurumun yaz spor okullarını birlikte açması planlanıyor.