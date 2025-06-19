TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya enerji ve doğal kaynakların sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bağımsızlığın, üretim gücünün ve uluslararası rekabet kapasitesinin temel dayanağı olduğunu vurguladı.

"Bu teklif yalnızca bir yasal düzenleme değil Türkiye'nin enerji ve madencilik stratejisinde yeni bir faza geçiştir." diyen Kaya, Türkiye'nin enerji ithalatına 2002'den bu yana 1 trilyon doların harcandığını, 2002'de enerji ve madencilik ithalatı 96,5 milyar dolar iken 2024'te bu rakamın 65,6 milyar dolara gerilediğini söyledi.

Türkiye Ulusal Enerji Planı'nda yüzde 45 olan yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimi oranının 2035'te yüzde 65 seviyesine çıkarılması hedefinin yer aldığını anımsatan Kaya, bu hedefin gerçekleştirilmesinin, özellikle rüzgar ve güneş yatırımlarındaki artışa bağlı olduğunu kaydetti.

Kaya, bu hedefe ulaşabilmek için yenilenebilir enerji projelerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaya, "Teklifle yapılan düzenlemelerle hedefe makul sürelerde ulaşılması amacıyla bu projelere ait izin süreçlerinin daha sade, daha yalın ve süratli bir hale getirilmesi öngörülmektedir." diye konuştu.

Enerji arz güvenliğini sağlamak için yerli kaynaklara dayalı sürdürülebilir ve çeşitli kaynaklardan oluşan bir üretim portföyü hayati önem taşıdığını belirten Kaya, bu kapsamda yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin Türkiye'nin enerji arz güvenliği politikasında stratejik bir unsur olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Komisyonda, CHP ve DEM Parti milletvekillerinin Anayasa'ya aykırılık, CHP'nin alt komisyon kurulmasını içeren önergeleri kabul edilmedi.

Öte yandan, Komisyon görüşmelerine Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonunda devam edildi. Salon değişikliği sonrası görüşmelere sivil toplum kuruluşlarından gelen temsilciler de katıldı.