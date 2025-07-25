İşletmeciliğini İmran Tahtalı’nın yaptığı Yeşilçam Köfte ve Izgara Evi açıldı.

Gazi Caddesi eski belediye binası karşısı (Eski Fatih kırtasiye yerinde) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Yeşilçam Köfte ve Izgara Evi’nin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Lokantacılar ve Aşcılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından Başkan Aşgın işletme sahibi İmran Tahtalı’ya ‘besmele’ yazılı tablo hediye etti.

Açılışta şehitlerimizin aziz ruhu için köfte ikramı yapıldı.

Açılışa özel indirimlerin Çorum halkını beklediğini belirten Tahtalı, ekmek arası köfte, tavuk, sucuk, ciğer gibi ürünleri kendine özgü el lezzetiyle Çorum halkının damak zevkine sunduklarını söyledi.

Tahtalı, ekmek arasının yanı sıra porsiyon seçeneklerinde de uygun fiyatların Çorum halkını beklediğini ifade ederek, Yeşilçam’ın meşhur köftelerinden tatmak isteyen herkesi işyerlerine davet etti.