İki sezondur Çorum FK forması giyen Thomas Verheydt takımı için yine kanını sahaya akıttı.

Kırmızı Siyahlı takımla geçen sezon başarılı bir performans gösteren bu sezon takımın hücum yollarında etkili olamaması nedeni ile beklenen gol katkısını yapamayan tecrübeli futbolcu mücadelesi ve formasının hakkını vermesi ile beğeni topluyor.

Boluspor maçında da doksan dakika sahada mücadele eden Thomas Verheydt bir hava topu mücadelesi sırasında rakibi ile çıktığı hava topunda kafasında açılma oldu.

Hemen saha içinde müdahelesi yapılan Thomas yapılan tambonun ardından mücadeleye kafası sarılı olarak devam etti.

Bu şekilde bir kafa vuruşunda direğe takılan Thomas Verheyd maç sonunda üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

Tecrübeli futbolcu daha öncede bir hava topu mücadelesi sırasında burnuna aldığı darbe ile burnu kırılmış ve sahaya yine kanını akıtmıştı.