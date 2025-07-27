Sekiz Oniki Eğitim Kurumu öğrencilerinden Alperen Altuntaş, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Eşit Ağırlık alanında Türkiye 11.’si, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ise Türkiye 113.’sü olarak Çorum’da şimdiye kadar elde edilen en iyi dereceyi yaparak büyük bir başarıya imza attı.

Gösterdiği disiplinli çalışma ve kararlılığıyla dikkat çeken başarılı öğrenci, aynı zamanda her iki oturumda da Çorum birincisi olmayı başardı.

ALPOĞLU: BAŞARI TESADÜF DEĞİL, PLANLI BİR HAZIRLIK SÜRECİ YÜRÜTÜLDÜ

Alpoğlu Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Alpoğlu, öğrencilerinin bu başarısının tesadüf olmadığını ve planlı bir hazırlık süreci yürütüldüğünü belirterek, “Öğrencimizin bu büyük başarısı bizi son derece gururlandırdı. Başarıda bireysel gayretin yanında, sistemli bir rehberlik ve kaliteli eğitim anlayışının da etkili olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

‘DOĞRU YÖNLENDİRME SAYESİNDE HEDEFİME ULAŞTIM’

Alperen Altuntaş ise süreç boyunca hem ailesinin hem de öğretmenlerinin desteğini hep yanında hissettiğini ifade ederek, “Doğru yönlendirme ve özverili çalışma sayesinde hedefime ulaştım. Emeklerimin karşılığını almak çok güzel bir duygu.” diye konuştu.

Elde ettiği derecelerle hem ailesini hem de şehrini gururlandıran Alperen Altuntaş, üniversite tercihlerinde de hedefini yüksek tutuyor. Öğrencinin tercihleri arasında Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi bulunuyor.

Kazım Alpoğlu, Altuntaş’ı ve ailesini tebrik ederek, bu başarısının mimarı olan emeği geçen tüm kurum çalışanlarına da ayrıca teşekkürlerini ifade etti.