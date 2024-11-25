Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Yönetim Kurulu Üyesi Meliha Üşüdür, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, artan yoksullukla birlikte şiddettin de arttığını belirtti.

25 Kasım’ın mücadeleyi büyütmek için bir vesile olduğunu kaydeden Üşüdür, hayat pahalılığı her geçen gün daha da artarken, temel besin maddelerine her gün zam geldiğini, artan kiralar, elektrik, su, doğalgaz faturaları, ulaşım ücreti derken bir taraftan da işsizliğin arttığını söyledi

Asgari ücretin temel ücret sayıldığı günümüzde ortalama bir yaşamın bile emekçiler için hayal olduğunu dile getiren Üşüdür, “Çok çalışıp az kazanan, kazandığı para ile kıt kanaat geçimini bile sağlayamayan emekçiler, bütçe görüşmelerinin yapıldığı ‘bütçeden kimin ne kadar pay alması gerekir’ tartışmalarının içinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nü karşılıyor. Sermayeye teşvikler verip vergi borçları sıfırlanırken, işçilere, emekçilere, kadınlara gelince bütçede para yok. Asgari ücretin ne kadar olacağının tartışıldığı bu günlerde sefalet ücreti önerenler, sermayeye karşı halkın kasasını boşaltmaktan çekinmiyorlar. Yoksulluğun yarattığı sefalet koşulları İzmir’de 5 çocuğun elektrikli sobadan çıkan yangında ölümüne yol açtı. Yoksulluğu yaratanlar, hurda toplayarak yaşamını sürdürmeye çalışan anneyi hedef haline getirmek için günlerce uğraştı. Ne ücretsiz kreş var, ne güvenceli yaşam koşulları. Artık ülkemizin doğusundan batısına köyünden kentine bu manzaralar çok bildik ve görünür durumda” dedi.