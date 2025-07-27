MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış gelişmelere ilişkin yazı açıklama yaptı. Bahçeli, Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyona katılacak üyeleri açıkladı.
Komisyonda Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levet Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut yer alacak.
MHP Genel Başkanı Bahçeli "Terörsüz Türkiye'nin menziline adım adım yaklaşılırken YPG/PYD'nin süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir" dedi.
Kaynak: www.internethaber.com