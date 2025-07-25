Çorum’da Buharaevler Mahallesi Valide Camii yanında yapımı tamamlanan Zuhal-Cemal Özgül Kur’an Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kursun yapımına katkıda bulunan hayırsever iş insanı Serkan Sabur, Müftülük personeli, din görevlileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmaları yapıldı.

İl Müftüsü Yıldırım’ın yaptığı açılış duası sonrası "hayırlı olsun" dilekleriyle kurdele kesimi yapıldı.

Vali Çalgan, katılımcılarla birlikte kursun içerisini gezerken incelemelerde bulundu.

Hayırsever iş insanı Sabur ve ailesinin yapımını üstlendiği ve içerisinde çocuk sınıfı, oyun salonu, yetişkin sınıfı, ve sosyal donatı alanlarının bulunduğu Kur’an kursunun 4-6 yaş ve ihtiyaç odaklı olarak hizmet vereceği belirtildi.

Program sonunda TDV mobil ikram aracı ile Belediye ikram aracından tüm katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Valide Camii'nde kılınan öğle namazından sonra Mevlid-i Şerif ve yapılan duanın ardından program son buldu.