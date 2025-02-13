Ahlatcı Çorum FK’nın önceki akşam Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçı 1021 biletli taraftar izledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kombine biletlerle birlikte toplam maça girme hakkı bulunan 1771 taraftardan giriş yapan 1021 taraftar oldu.

Localara giriş yapan taraftar sayısı 88, Maraton tribününe 651, kuzey kale arkasına 33, misafir tribününe 9, VİP A, B, C ve D tribünlerine ise 238 biletli taraftar girdi.

Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon iç saha maçlarında en az taraftarın izlediği karşılaşma Yeni Malatyaspor maçı oldu.