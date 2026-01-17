Ahlatcı Holding’e bağlı AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. bağlı kuruluşu olan Dünya Katılım Bankası’nın Genel Müdürü İkram Göktaş, bankanın 30 büyükşehirde prestijli lokasyonlarda şubeler açacağını, diğer illerde ise mobil ekipler ve dijital kanallar üzerinden hizmet sunacağını söyledi.

Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, öncelikle Türkiye genelinde güçlü ve yaygın bir yapılanma planladıklarını söyledi. Markanın kurumsal kimliğini en iyi şekilde yansıtacak prestijli lokasyonlarda, 30 büyükşehirde konumlanmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, diğer illerde ise mobil ekipler ve dijital kanallar aracılığıyla hizmet sunacaklarını ifade etti.

Ahlatcı Holding’e bağlı AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. bağlı kuruluşu olan Dünya Katılım Bankası, sektördeki ikinci yılını tamamladı. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla 68 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan banka, büyüme stratejisinin merkezine fiziksel ve dijital pazarlamayı yerleştirdi. Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, markanın gelecek vizyonu, şubeleşme stratejisi ve halka arz planlarına ilişkin Yeni Şafak’a önemli açıklamalarda bulundu. Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde 25 aktif şubeye ulaştıklarını belirten Göktaş, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi finans, ticaret ve yatırım ekosisteminin yoğunlaştığı büyük metropoller başta olmak üzere hedefimiz; markamızın kurumsal kimliğini, hizmet anlayışını ve değer önerisini en güçlü şekilde yansıtacak, yüksek görünürlüğe sahip prestijli lokasyonlarda konumlanmak. 30 büyükşehirde bu anlayışla yer almayı planlarken, diğer illerde ise dijital kanallarımız ve mobil ekiplerimizle etkin ve erişilebilir hizmet sunacağız” dedi.

BİR TELEFONLA HER YERDEYİZ

Dünya Katılım Bankası’nın iş modelini, “Fiziksel bankacılık yapıyoruz ama dijitalin gücünü sonuna kadar kullanıyoruz” sözleriyle özetleyen Göktaş, Çorum’daki uygulamayı örnek gösterdi. Çorum’da klasik anlamda bir şubelerinin bulunmadığını dile getiren Göktaş, “Şehirde bir çalışanımız mobil şekilde görev yapıyor. Kendisine sağladığımız mobil ve dijital imkanlar sayesinde tüm Çorum’a hizmet veriyoruz. Güçlü dijital altyapımız ve mobil teknolojilerimiz sayesinde her noktayı adeta bir şubeye dönüştürebiliyoruz. Mobil ekiplerimiz sahada müşterilerin yanına giderek hesap açılışı, belge işlemleri ve tüm bankacılık işlemlerini tamamen dijital ortamda gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİ SAYISI 100 BİN SEVİYESİNDE

Müşteri sayısının 100 bin seviyesine ulaştığını ve hızla arttığını anlatan İkram Göktaş, özellikle FX Dünya uygulamasına dikkat çekti. Katılım bankacılığının bireysel segmentte henüz istenilen derinliğe ulaşmadığına işaret eden Göktaş, “Altın ve döviz işlemlerinde Türkiye’deki en dar makas aralığını sunuyoruz. Şeffaf fiyatlama anlayışımız, dijital kanallar üzerinden müşteri kazanımını ciddi ölçüde hızlandırıyor” diye konuştu.

GENİŞ ABONE AĞI ÖNEMLİ POTANSİYEL

Holding çatısı altında faaliyet gösteren Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ), 2025 yılı sonu itibarıyla 13 şehirde, 221 lokasyonda hizmet veriyor ve yaklaşık 2,9 milyon abonesiyle yıllık 5,1 milyar metreküplük gaz satış hacmi gerçekleştiriyor. Grup bünyesinde yer alan Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret A.Ş.’nin ise (ÇEDAŞ) 7 şehirde, 77 lokasyonda hizmet sunarak yıllık 850 milyon metreküp gaz satışı ve 650 bin aboneye ulaşmayı başardığını vurgulayan İkram Göktaş, toplamda yaklaşık 3,5 milyon aboneyi kapsayan geniş hizmet ağının banka açısından önemli bir potansiyel müşteri havuzu oluşturduğunu aktardı.

HALKA ARZ PLANIMIZ 2030’DA

Yurt dışı açılım ve halka arz takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, “Halka arz 2030 yılında gündeme gelebilir. Bunun için bankanın belirli bir ölçeğe ve ekonomik olgunluğa ulaşması gerekiyor. Kısa vadede önceliğimiz Türkiye pazarı. Orta vadede ise Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Sahra Altı Afrika başta olmak üzere, Müslüman nüfusun yoğun olduğu ve katılım bankacılığı açısından önemli potansiyel barındıran ülkelerde büyümeyi hedefliyoruz. Sahra Altı Afrika’da ise dijital ağırlıklı bir modelle faaliyet göstermeyi planlıyoruz” dedi.

NORMALLEŞME SON ÇEYREĞE KALABİLİR

Para politikasına ilişkin beklentilerini de paylaşan İkram Göktaş, şunları kaydetti: “Merkez Bankası ile yapılan önceki değerlendirmelerde 2025’in son çeyreğine yönelik bir toparlanma öngörülüyordu. Ancak mart ayında yaşanan gelişmeler süreci öteledi. Mevcut tabloya baktığımızda 2026’nın büyük ölçüde 2025’e benzer geçeceğini söyleyebiliriz. Yılın son çeyreğinde daha esnek bir büyüme ortamı oluşabilir.”