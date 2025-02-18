Hafta sonunda ilimiz Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Muay Thai Karadeniz Bölge birinciliğinde Çorumlu sporcular beş birincilik 10 ikincilik ve 22 üçüncülük olmak üzere 37 sporcu madalya kazandı.

Bölge birinciliğinde ilk iki sırayı alan sporcular Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler. 5 birinci ve 10 ikinci ile birlikte Abdussamet Uğurlu ile birlikte 16 sporcu Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.

Kategorilerinde birinci olan sporcular Muhammet Toprak Özdemir, Elisa Keltepe, İzzet Tatarbolat ve Umut Semerci sıkletlerinde altın madalya kazandılar. Sıkletlerinde finalde kaybederek ikinci olan sporcular ise İsa Uğur Ateş, Mehmet Emin Öztemiz, Battal Can Bilat, Melisa Mansur, Bedirhan Yıldız, Ecrin Nazlı Çağlar, İbrahim Can Aykaç, Nisa Güneş, Sefer Umut Yıldız, ve Sıla Uşak.

Sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan sporcular ise Ali Şahin, Elif Su İrdeli, Göktuğ Emre Tarhan, Hamza Şahin, Nefes Dicla Ceylan, Beysagül Duran, Çınar Ilıman, Ebrar Köylü, Elif Su İlhan, Enes Erdem, Gülenay Bal, Gül Sude Ceylan, Resul Özdemir, Selcan Efe, Seyyid Ubeyde Layık, Yağmur Odabaş, Yusuf Yılmazer, Bedirhan Arif Demirci, Yağmu Koçyiğit, Hüseyin Boran Köymen, Nazlıcan Aksoy, Ömer Faruk Taşlıtepe ve Ömür Köse.

Yapılan müsabakalar sonunda takım sıralamasında Samsun birinci, Trabzon ikinci, Çorum üçüncü Bolu ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Bölge Şampiyonasının açılış töreninde konuşan Federasyon Genel Sekreteri Ömer Işık Muaythai Federasyonu Başkanım Hasan Yıldız adına; hepinizi saygıyla selamlıyorum, Bölge Şampiyonaların 4 üncüsü olan Karadeniz Bölge Şampiyonasına hoş geldiniz. Bölge Şampiyonaları 7 bölgede yapılmaktadır, Bölge Şampiyonaları yoğun, buda stratejimizin doğru olduğunun tespitidir, Bölgesel Faaliyetler işe sporu tabana yaymaya devam edeceğiz, Gençlik ve Spor il Müdürümüze, Belediye Başkanımıza, Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve il temsilcimize Faaliyete emeği gecen herkese teşekkür ediyoruz katılımcılara başarılar diliyoruz dedi,

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran yaptığı konuşmasında ‘Göreve başlayalı bir hafta oldu ve bu şampiyonnın İlimize alınmasına; Federasyon Başkanlığına, Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Şahin Güler ve Çorum il temsilcimiz Fahrettin Öztemiz'e faaliyet için emek veren Şube müdürlerimiz ve personellerimize, Tüm katılımcılara teşekkür herkese başarılar diliyorum" dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; ‘Muaythai şampiyonasını Çorum’da yapılmasından dolayı Federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum, Gençliğin yetişmesinde özgüvenli disiplinli çocuklar yetiştirmenin yollarından başlıcalarında spor vardır Önce Ahlak ,Sonra spor anlayışında sporun her alnında ilimiz ve yurdumuz insanına hizmet etmek temel görevimizdir. Çoruma kazandırdığımız spor tesislerinin tek gayesi gençliği ve tüm insanlarımızın yararlı olmasını temenni ediyorum, Katılımcılara başarılar diliyorum’ dedi.