Polis dolandırıcılara göz açtırmıyor! 19 ilde düğmeye basıldı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde düzenlenen 'Düğüm-1 Operasyonları'nda 88 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da düzenlenen “DÜĞÜM-1” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

100 MİLYON TL VURGUN YAPMIŞLAR!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mersin merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda; Sazan sarmalı yöntemiyle araç satışı yapan ve sosyal medya platformları üzerinden “Sahte Ürün” ilanı vererek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 57 şüpheli yakalandı. 32’si tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca ilk belirlemelere göre suçtan elde edildiği tespit edilen yaklaşık 100 Milyon TL değerinde: 37 adet lüks araç, 17 adet tapu kaydı,

7 adet şirket ortaklık payları, 142 adet banka ve kripto hesabına el konuldu.

Operasyonlar sonucu:

10 adet ruhsatsız tabanca,

2 adet kurusıkı tabanca,

2 adet ruhsatsız pompalı tüfek,

Çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile

Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Kaynak: tgrthaber.com