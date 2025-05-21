A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

“Manda ve himaye 1919’da kabul edilmedi. Bugün de hiçbir dış aklın, terör planının, ülkemizin iç işlerine yön vermesine izin vermeyeceğiz” diyerek açıklamasına başlayan Nurullah Müstet, “Manda ve himaye bir zamanlar emperyalizmin adıdır. Bugün ise başka kılıklarda karşımıza çıkmaktadır: Terörle pazarlık, milli egemenliğe karşı dayatmalar, dış kaynaklı anayasa tartışmaları, bölgesel kalkınma kisvesiyle yürütülen etnik ayrıştırma projeleri. Bunların hepsine karşı durmak, 19 Mayıs ruhunun bugünkü adıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışı, sadece bir askerî hareket değil, bir milletin iradesini kendi kaderine sahip kılma yürüyüşüdür. 79 yürekli insanın taşıdığı o irade, bugün milyonlarca gencimizin yüreğinde yaşamaktadır. Cumhuriyet, teslim alınamaz bir iradenin adıdır” dedi.

Nurullah Müstet, parti olarak gençliğe dair bazı vaatleri hakkında şunları dile getirdi:

“İlk İşim Programı: Üniversiteden mezun olan gençlerimize mezuniyet sonrası ilk bir yıl içinde kamu destekli staj ve istihdam garantisi. Mülakat adaletsizliğine son: Kamuda mülakat kesinlikle kaldırılacaktır. Dijital Vatandaşlık Akademisi: Gençlere yapay zeka, veri bilimi, kodlama gibi dijital yetkinlikler kazandıracak ücretsiz ve sertifikalı çevrimiçi eğitim platformu. Yurt ve Barınma Reformu: Tüm illerde devlet destekli, güvenli ve erişilebilir gençlik yurtları. Kredi Borcu Adaleti: Eğitim kredisi borçlarında faiz affı ve gelire endeksli ödeme kolaylığı. Kültür ve Spor Gençlik Fonu: Sanat, kültür ve sporla uğraşan gençlere aylık teşvik bursları.”

“Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu milletin geleceğini teslim edeceği gençlere, borcumuz, sadece söz değil, somut imkânlar sunmaktır” diyen Müstet şunları ifade etti:

“19 Mayıs bir başlangıç değil, bir milletin ‘ben varım’ dediği gündür. A Parti olarak biz de bugün diyoruz ki: Bu millet bir daha ne manda kabul eder, ne himaye. Ne Kandil’de yazılan notaya boyun eğer, ne Brüksel’de çizilen anayasa planına razı olur. Bu vatan gençlerindir. Biz onlara yalnızca anahtarı teslim edeceğiz. Manda ve himaye nasıl dün reddedildiyse, bugün de terörle pazarlık, dış müdahale ve gençliğin umudunu söndüren her yapı reddedilecektir. 19 Mayıs, bir milletin prangalarını kırıp kaderine el koyduğu gündür. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, yalnızca bir başlangıç değil, bir milletin yeniden doğuşudur. O gün yanan istiklal ateşi bugün gençliğin ellerindedir.

A Parti olarak gençliğe yalnızca söz değil, somut çözümler sunuyoruz: İlk İşim Programı’yla istihdam, dijital akademi ile beceri, kredi borcu adaleti ile nefes aldırıyoruz. Gençlerimize güvenli yurtlar, mülakatsız kamuda istihdam, kültür ve spor için burslar vaat ediyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında A Parti, gençliğe “geleceğin anahtarını” teslim ediyor. Çünkü bu vatan gençlerindir ve biz sadece o kapıyı açacak anahtarı uzatıyoruz. “Bu millet manda da kabul etmez, himaye de! İrade, millettedir; gelecek gençlerdedir.”

(Haber Merkezi)