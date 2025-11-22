2. Amatör Küme’de yarın oynanacak Bayat Belediyespor ile İkbalspor arasındaki maç ligi bitirebilir veya heyecanı son haftaya taşıyabilir.

Ligde yedinci maçlar sonunda Buharaspor topladığı 19 puanla lider durumda. Buharaspor yarın Osmancık Belediyespor deplasmanında kazanması halinde 1. Amatör Küme’ye çıkmayı garantileyecek.

Rakibi geçen haftadan yedi futbolcusu ceza kuruluna sevk edildiği için rahat görülen Buharaspor bugün kazanarak son iki maça daha rahat çıkmak istiyor.

Kargıserispor ile Gençlerbirliği takımları ise Kargı ilçe sahasında formalita maçında karşılaşacaklar.

Günün kuşkusuz en kritik maçı Bayat ilçe sahasında. Ligde yedi maç sonunda topladığı 18 puanla ikinci sırada bulunan İkbalspor ile 13 puanla üçüncü sırada bulunan Bayat Belediyespor takımları Bayat ilçe sahasında karşılaşacaklar. İkbalspor bu maçtan beraberlikle bile ayrılsa dahi rakibi ile beş puan farkı koruyarak son iki maça çok büyük avantajlı çıkacak. Kazanması halinde ise lig bitecek. Bayat Belediyespor’un ise kazanmaktan başka şansı yok. Mavi beyazlılar yarın evinde kazanarak puan farkını ikiye düşürürek son iki maça umutlarını taşımak istiyor.