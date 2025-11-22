Amatör futbolda sezonun ikinci play-off heyecanı U 14 Ligi ile başlıyor.

U 14 Liginde gruplarında ilk iki sırayı alan dört takımın çift devreli lig statüsünde mücadele edeceği final grubu ilk maçları merkezde oynanacak.

A grubunda oynadığı on maçtan dokuz galibiyet ve bir beraberlik alarak namağlup olarak grup birincisi olan Çorum İdman Yurdu ile B grubundan on maçta sekiz galibiyet iki mağlubiyet alarak ikinci olarak çıkan Osmancık Kandiberspor takımları yarın saat 14’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

B grubunda yaptığı on maçtan onunuda kazanarak rakip filelere 63 gol atan sadece üç gol yiyen Vefaspor A grubunda on maçta sekiz galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak ikinci olarak çıkan Mimar Simanspor ile yarın saat 14’de Nazmi Avluca sahasında karşılaşacak.

Final Grubunda ikinci hafta maçları ise 26 Kasım çarşamba günü oynanacak.