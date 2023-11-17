Kütahya polisi tarafından yapılan çalışmalarda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 masaj salonu, 4 apart ve 10 ikamet mühürlendi.

'Sarallar' suç örgütüne yönelik operasyon 'Sarallar' suç örgütüne yönelik operasyon

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimiz tarafından sorumluluk bölgemizde 2023 yılında fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 masaj salonu, 4 günü birlik apart ve 10 ikamet mühürlenmiş, ayrıca fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan 9 şahsa adli işlem tesis edilmiş, fuhuş yapmak suçundan 7 şahsa ise idari işlem yapılmış gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında müşteri olarak gittiği tespit edilen 18 şahsa ayrıca idari işlem uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)