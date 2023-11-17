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Kütahya polisi tarafından yapılan çalışmalarda, fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 masaj salonu, 4 apart ve 10 ikamet mühürlendi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğimiz tarafından sorumluluk bölgemizde 2023 yılında fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 masaj salonu, 4 günü birlik apart ve 10 ikamet mühürlenmiş, ayrıca fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan 9 şahsa adli işlem tesis edilmiş, fuhuş yapmak suçundan 7 şahsa ise idari işlem yapılmış gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında müşteri olarak gittiği tespit edilen 18 şahsa ayrıca idari işlem uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)