Çorum’da Mart ayında ihracat 355 milyon dolar, 328 milyon dolar ithalat gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı dış ticaret istatistiklerine göre Çorum, Mart ayında son 3 yılın rekorunuı kırmayı başardı.

En son 2021 yılı Mart ayında 478 milyon dolar ihracat ile tüm zamanların rekorını kıran Çorum, 3 yıl aradan sonra 355 milyon dolar ihracat ile rekorunu yineledi.

Karadeniz ve bölgesindeki illere yine fark atmayı başaran Çorum, Ekonomi Gazetesi'nin illerin üç temel göstergeye göre ekonomik performansını analiz ettiği araştırmada tüm göstergelerde pozitif gelişme gösteren 9 il arasında yer almayı başarmıştı.

Yeni yatırımları yüzde 4, şirket kuruluşlarının ise yüzde 8,1 arttığı Çorum, ekonomik olarak büyümeye devam ediyor.