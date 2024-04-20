Çorum'da 15 köyde toplam 45 hazine arazisi ihaleyle satışa çıkarıldı.

Çorum Sungurlu ilçesine bağlı Akçakoyunlu, Akpınar, Alembeyli, Beşdam, Beyyurdu, Boztepe, Büyükpolatlı, Çavuş, Dertli, Derekışla, Turgutlu, Kemiklidere, İnegazili, Kaladere ve Küçük İncesu köylerindeki hazine arazileri satışa sunuldu.

SATIŞ İHALESİ 24 OCAK'TA

Muhammen bedelleri 4 bin ile 522 bin lira arasında değişen araziler, 25-26 Nisan tarihilerinde Sungurlu Kaymakamlığı'nda (Milli Emlak Şefliği) açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden görülebilecek.