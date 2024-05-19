Fatih Altaylı'nın Youtube’dakı programına katılan Ateş, "Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Beni de öldürecekler" diyerek çağrıda bulundu.

Sinan Ateş’in öldürülmeden kısa süre önce Devlet Bahçeli’yi aradığını anlatan Ayşe Ateş şunları söyledi:

Özel kalemi Murat Çeliker ‘Git seni abin kurtarsın’’ deyip telefonu kapattı. Abiden kastı, İsmet Büyükataman. 12 yıl onun danışmanlığını yaptı. 'Evladım' derdi, abi-kardeşten ziyade baba-oğul ilişkisi vardı aralarında. Ama gördük ki, oturduğu koltuk her şeyin önündeymiş.



Tüm MHP cinayetin hazırlık sürecini biliyordu. Bütün MHP biliyordu ama Devlet Bahçeli'ye doğru aktarılmadı. Şöyle iddialar vardı 'Devlet Bahçeli'yi koruyor mu kolluyor mu' diye. Hayır Devlet Bahçeli kimseyi öldürtmez. Bu Devlet Bahçeli'nin tarzı değildir. Cinayet emrini Bahçeli'nin verdiğine, beni buna kimse ikna edemez. Ancak bu cinayetin işleneceğini herkes biliyordu. Yanlarında bu cinayetin organizasyonu yapılırken, seslerini çıkarmadılar. Ne için? Koltuklarının bekası için. Şimdi o koltukları alsınlar başlarına çalsınlar