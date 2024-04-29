Çorum Belediyesi tarafından 1 milyon 870 bin metrekare alanda hayata geçireceği 'Yeni Şehir Projesi'nin altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çimento arazisinde Yeni Şehir projesi kapsamında devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Aşgın; "Güne ve haftaya Çorum yüzyılının projesiyle başlıyoruz. Çimento Fabrikası arazisinde gerçekleştireceğimiz Yeni Şehir Projemiz için altyapı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

YENİ ŞEHİR PROJESİ HAKKINDA

Proje alanında konutlar, iş yerleri, yeşil alanlar ve sosyal donatılar yer alacak. Ayrıca, 16 bin metrekare kapalı alana sahip kültür merkezi ve 21 bin metrekarelik meydan da yapılacak.

“Yüzde 75'i yeşil alan”

Alanın yüzde 25'i konut ve iş yerlerinden, yüzde 75'i ise yeşil alan ve sosyal donatılardan oluşacak. Buraya 3 bin 200 konut, 51 villa ve 710 iş yeri inşa edilecek.

Çimento Fabrikası arazisinin 600 dönümü yeşil alan, 250 dönümü sosyal ve altyapı alanları, 550 dönümü yol ve otopark, 500 dönümü konut ve işyeri olarak planlandı. 190 hektarlık arazinin yüzde 25’i yapılaşmaya, yüzde 75’i sosyal donatı ve yeşil alana açılıyor.

“3 bin 200 konut, 51 adet villa”

Bölgeye toplam 3 bin 200 konut, 51 adet villa, toplam 710 işyeri inşa ediliyor. Yapılaşmaya açılacak alan 30 ila 50 bin kişiye yaşam merkezi olabilecek.

Çimento arazisinin içine kongre kültür merkezi yapılıyor. Projede turizm, sağlık, eğitim ve spor alanları yer alırken, genelde yatay mimari hakim.

Çimento Fabrikası’nın geçmişte sosyal tesis olarak kullandığı arazinin çevre yoluna bakan 270 dönümlük kısmında ticaret ve turizm alanı olarak planlanıyor.

Projede ticaret ve turizm merkezi olarak planlanan bölgeye çevre yolundan yeni bir giriş yolu yapılacak. Ticaret ve turizm işaretli alanda akaryakıt istasyonu, 15 katlı otel, yüksek katlı avm, 6 ve 2 kat nizamlı ticari üniteler, cami ve geniş otoparklar bulunacak

Kongre Kültür Merkezi ve 20 bin m2’lik meydan

Yeni şehir projesinde 18 bin m2 alana kongre kültür merkezi yapılacak. Kongre kültür merkezi önünde 20 bin m2 şehir meydanı inşa edilecek.

6 bin m2 olan Kadeş Meydanı’nın 3.5 katı büyüklüğünde yaşayan ve canlı bir meydan inşa edilecek. 25-35-50 metrelik yolar bulunacak.