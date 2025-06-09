Türkiye'deki 202 üniversite rektörünün bilimsel üretkenliği h-indeksiyle analiz edildi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 202 üniversite rektörü arasında 141'inci sırada yer aldı.

Türkiye'nin akademik liderlerinin uluslararası bilim dünyasındaki yeri merak edilirken, Gazete Oksijen'den Baran Can Sayın'ın haberine göre, üniversitelerin yöneticisi olan 202 rektörün bilimsel üretim performansı, akademide kabul gören objektif bir gösterge olan h-indeksi ile analiz edildi.

Yapılan kapsamlı incelemede (Google Scholar, Scopus, SOBİAD verileri kullanılarak), Türkiye'deki rektörlerin h-indeksi ortalaması 17.7 olarak belirlendi. Profesörlük seviyesi için beklenen h-indeks değeri 18 olarak kabul ediliyor. Ancak, incelenen 202 rektörden sadece 63'ü bu eşiği geçebildi. 139 rektör (%69) profesörlük için gerekli olan akademik performansın altında kaldı.

REKTÖR ÖZTÜRK’ÜN KARNESİ

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün h-indeksi 11 olurken, tabloda 202 üniversite arasında 141'inci sırada yer aldı.

-H-İNDEKSİ NEDİR

Bir akademisyenin bilimsel etkisini ve üretim sürekliliğini ölçmede h-indeksi altın standart kabul ediliyor. Basitçe: "h" sayıda makalenin, en az "h" kere atıf aldığı değerdir. Örneğin, h-indeksi 10 olan bir bilim insanının 10 makalesi en az 10'ar kez atıf almış demektir. Bu sistem, tek bir çalışmayla yüksek atıf almayı veya çok sayıda düşük etkili makaleyi değil, tutarlı ve etkili akademik üretimi ödüllendirir. Akademik değerlendirme süreçlerinde kritik rol oynar.