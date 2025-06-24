Halk Eğitimi Merkezi'nde memur olarak görev yapan Gökdeniz Sediroğlu(20) hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da bir otelde farklı odalarda kalan Gökdeniz Sediroğlu ile Serhat K. henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Serhat K. bıçakla Gökdeniz Sediroğlu'nu bıçakladı.

Sediroğlu, olay sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi Serhat K. Çorum Emniyeti cinayet büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.