Çorum'da 29 yaşındaki genç evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.
Olay dün akşam saatlerinde Mimar Sinan 27.Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 29 yaşındaki İbrahim Bolat, evinin bahçesinde silahla yaşamına son verdi.
Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Bolat’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İBRAHİM KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLECEK
Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen gencin cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet