Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde yapımı devam eden Merkezi Derslik Binası’nda fiziki gerçekleşme yüzde 90’ın üstünde tamamlanma aşamasına geldi.

Habercim 19'daki habere göre, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde bitme aşamasına gelen Merkezi Derslik Binası 2026-2027 Eğitim-Öğretim sezonunda faaliyete geçecek. Yeni binaya Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi taşınacak.

Kampüste ise halen Rektörlük, Spor Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sosyal Yaşam Merkezi bulunuyor.

Yeni fakültelerin kampüse taşınmasıyla birlikte öğrenci sayısı 12 bin, personel sayısı 1000 olmak üzere toplam 13 bine nüfusa ulaşılacak.

YENİ SOSYAL TESİS

Öte yandan Hitit Üniversitesi yeni fakültelerle birlikte kampüste nüfusun yoğunlaşacağını öngörerek, Kuzey Kampüsü’nde üniversite genişleme alanı işaretli 311 bin m2 alanda daha önce tahsisi yapılan Çorum Belediyesi’nin 3.175 m2 hissesi üzerine yap-işlet devret modeliyle sosyal tesis yapılması için yetki isteyecek.

Hitit Üniversitesi talebi Belediye Meclisi’nin 8 Temmuz Çarşamba günü yapılacak Belediye Meclisi’nde gündem maddesi olarak görüşülerek karara bağlanacak.