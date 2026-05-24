Trendyol 1. Lig'de başarılı bir grafik çizerek sezonu ikinci sırada tamamlayan ve doğrudan Süper Lig biletini kapan Amedspor, yeni sezon yapılanması için kolları sıvadı. En üst ligde kalıcı bir kadro kurmak ve iddialı bir konumda yer almak isteyen Diyarbakır temsilcisi, teknik direktör arayışlarında rotayı tanıdık bir isme çevirdi.

HEDEFTEKİ İSİM THOMAS REIS

Süper Lig deneyimi olan güçlü bir profille yola devam etmek isteyen Amedspor yönetimi, gözünü Almanya’ya dikti.

Levent Ümit Erol'un haberine göre; Yeşil-kırmızılı kulübün listesinin ilk sırasında, son olarak Samsunspor’da görev yapan tecrübeli teknik adam Thomas Reis yer alıyor.