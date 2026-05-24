Kargı İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması, yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi.

Programda, öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetişmesinin önemine vurgu yapıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ahlaklı, erdemli ve değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirme hedefinin bu tür etkinliklerle desteklendiği ifade edildi.

Kargı ilçesinde ilk kez düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Sayın Oğuzhan Akman, İlçe Müftüsü Sayın Süleyman Erbek, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Sayın Sacit Erikci ve protokol üyeleri katıldı.

Yarışmada jüri değerlendirmesi sonucunda Berat Ağırbaş, Aykut Kabakçı ve Muhammet Akkaya dereceye girdi. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler tebrik edildi.

Programın hazırlanmasında emeği geçen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Şeyda Soydemir’e, jüri üyelerine, okul idarecilerine, öğretmenlere ve velilere teşekkür edildi.