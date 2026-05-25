Kurban Bayramı dolayısıyla Halk Ekmek’in üretim ve satış programında geçici bir düzenlemeye gidildi.

Belediyeden yapılan açıklamada Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerini kapsayan bayram boyunca ekmek üretiminin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

Halk Ekmek bayramın 4.günü yeniden üretime başlayacağı belirtilirken, bu süre zarfında Halk Ekmek büfelerinde de satış yapılmayacağı aktarıldı.

Öte yandan, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına bayram öncesinde gerekli tedbirleri almaları tavsiye edildi.