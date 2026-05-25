Çorum Belediyesi Kurban Bayramı’nda 5 gün ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamada; "Kurban Bayramı boyunca hemşehrilerimizin bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi için halk otobüslerimiz 5 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. 26-27-28-29-30 Mayıs. Arefe günü ve Bayram boyunca ücretsiz. Bayramın 1. ve 2. günü seferler 09.00’da başlayacaktır. Bayramın 3. ve 4. günü seferler 08.00’da başlayacaktır." denildi