Erzurum Nene Hatun Kız Öğretmen Okulu'nun 1974-1975 dönemi mezunları, 51 yıl aradan sonra Çorum'un Osmancık ilçesinde hasret giderdi.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü üzerinde marşlar söyleyen emekli öğretmenler, Çorum'un temizliğine, doğasına ve misafirperverliğine hayran kaldı.

Erzurum'un köklü eğitim kurumlarından Nene Hatun Kız Öğretmen Okulu'nun mezunları, tam 51 yıl aradan sonra "dünyanın merkezi" Çorum'un Osmancık ilçesinde bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir köşesinde yıllarca yeni nesiller yetiştirdikten sonra emekli olan öğretmenler, tarihi ilçede bir araya geldi. Gezi programı çerçevesinde 80 eğitimci, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını yerinde inceledi.

Yıllar sonra bir araya gelmenin heyecanını yaşayan grup, asırlık tarihi Koyunbaba Köprüsü üzerinde hep bir ağızdan marşlar söyleyerek öğrencilik yıllarına geri döndü.

Emekli öğretmen Kamile Anar, yıllar sonra arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Nenehatun'dan mezun olan Türkiye'nin her tarafından arkadaşlarımızı Çorum'a davet ettik. Tüm illerden gelip misafirimiz oldular. Gittikleri yerlerde Çorum'u ve ilçelerini anlatmalarını istedik. Her birine teşekkür ediyorum" dedi.

Çorum'u ilk kez ziyaret ettiğini ifade eden emekli öğretmen Selva Cihan, "Çorum ile ilgili önceden olumlu ya da olumsuz hiçbir bilgim yoktu. ‘Çorum'a neden gidiyorsunuz?' diyenler oldu ama iyi ki gelmişim. Bu kadar temiz, düzenli ve bakımlı bir şehir görmedim. Yerde bir tane sigara izmariti bile görmedim. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

Erzurum'dan gelen bir başka emekli öğretmen de Çorum'a hayran kaldığını belirterek, "Genç olsaydım buraya yerleşirdim. Doğasına ve insanına hayran kaldım" ifadelerini kullandı.

Çorum'un tarihi değerlerinin genç nesillere mutlaka anlatılması gerektiğini belirten Oya Altay ise, "Çorum, geçmiş uygarlıkların izlerini taşıyan, görülmesi gereken nadide illerden biri. Eğitim kurumlarının öğrencileri bu tarihi alanlarla buluşturması gerekiyor" dedi.