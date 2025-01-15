AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Çorum Adliyesi ek bina yapımının Adalet Bakanlığının 2025 yılı yatırım programına girdiğini duyurdu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Adliyesi ek binasının 18 bin metre kare alandan oluşacağını belirterek, binanın yaklaşık 700 milyon liraya mal olacağını ifade etti.

Ek binanın bitmesiyle birlikte Adliyedeki sıkışıklığın giderileceğini, hakim, savcı, avukat ve çalışanların daha rahat bir ortamda işlerini yapacaklarını bildiren Kaya, yeni ek binanın Çorumlulara hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yapılacak bu ek binanın uzun yıllar Çorum’un ihtiyacını gidereceğini değinen Oğuzhan Kaya, “ Çorum Adliyesi Ek Binası için bizlerden desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim"dedi.