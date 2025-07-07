Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2025 raporu açıklandı. Araştırmada Hitit Üniversitesi Rektör Öztürk’ün görevi devraldığı 2019’a yılına göre 26 sıra düşerek 67'nci sırada yer aldı. Yine ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ araştırmasında da Çorum D düzeyinden FF düzeyine düşerek 81 il arasında 57. sırada yer aldı.

Araştırmada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine bağlı olarak 2024-2025 öğretim yılında lisans öğrencisi bulunan toplam 126’sı devlet 74’ü vakıf olmak üzere toplam 200 üniversitede öğrenim gören 51.597 öğrenciden ‘Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı’, ‘Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu’, ‘Akademik Destek ve İlgi’, ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet’, ‘Öğrenme İmkânları ve Kaynaklarının Zenginliği’ ve ‘Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği’ olmak üzere altı alanda değerlendirme yapmaları istenildi.

TÜMA'nın 2025 Araştırmasında, HİTÜ ‘Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralamasında200 üniversite içerisinde 106. sırada yer aldı.

2024 yılında ise 107. sırada yer alan HİTÜ, 1 sıra ilerlese de Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün göreve geldiği 2019 yılında 72. sırada yer aldığı için sonuçlara göre 34 sıra gerilemiş oldu.

Hitit Üniversitesi ‘Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralamasında da 126 Devlet Üniversitesi arasında 2019 yılına göre 26 sıra düşerek 67'nci sırada yer aldı.

ÇORUM ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNDE DE SINIFTA KALDI

Öte yandan, yine TÜMA ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri (ÖDÜŞ)’ Araştırması’nın 2025 yılı sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı.

81 ildeki üniversitelerde öğrenim gören 50 bin öğrenciden elde edilen verilere göre, Çorum, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında 81 il arasında 57. sırada yer aldı.

2019 yılında 49. sırada iken D düzeyinde olan Çorum, sonraki yıllardaki düşüşlerle FF düzeyine düştü.

ÜNİAR’ın FF vererek sınıfta bırakması, üniversitenin memnuniyet kalitesindeki düşüşü gözler önüne serdi.