Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda yerel saatle 09.49'da 7.4 ve 10.07'de 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin yaklaşık 10 dakika arayla medyana geldiğini belirtti.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

USGS, 7.4 büyüklüğündeki depremin Petropavlovsk-Kamçatski şehrinin 144 kilometre doğusunda, 6.7 büyüklüğündeki depremin ise aynı şehrin 151 kilometre doğusunda yaşandığını ifade etti.

Depremlerde an itibariyle can ve mal kaybı bildirilmedi.

TSUNAMİ UYARISI GELDİ

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, denizde meydana gelen iki depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı. USGS'nin açıklamasına göre, tsunaminin depremin merkez üssünden 300 kilometrelik (186 mil) bir alan içinde etkili olabileceği belirtildi.