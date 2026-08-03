Capital Dergisi, Ağustos 2026 sayısında Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketini açıkladı.

Açıklanan listeye göre, Ahlatcı Holding iştiraki Ahlatcı Kuyumculuk, bu yıl 618 milyar 134 milyonluk cirosuyla 5. sırada yer alırken, Arca Savunma ise savunma sanayiinde listede ilk kez yer aldı.

CİROSUNU NEREDEYSE İKİYE KATLADI

Ahlatcı Kuyumculuk geçtiğimiz yıl 372 milyar lira olan cirosunu 618 milyara yükseltti.

Kuyum alanında Ahlatcı'nın diğer şirketi Ahlatcı Metal Rafineri ise Türkiye'de en büyük 32'inci şirket olmayı başardı.

Ahlatcı Metal Rafineri'nin yıllık cirosu ise 168 milyar 191 milyon lira olduğu belirtildi.

İKİ ŞİRKETİN CİROSU 800 MİLYARA YAKLAŞTI

Ahlatcı'nın iki şirketinin toplam cirosu ise 786 milyar 325 milyon oldu.

ARCA İLK KEZ LİSTEDE

Dergi'nin bu yılki araştırmasına Arca Savunma da girdi.

2025 yılı sonu itibariyle Arca Savunma Sanayi'nin yıllık cirosu ise 118 milyar 881 milyon olarak açıklandı.

Arca bu rakamlarla Türkiye'nin en büyük 50'inci şirketi oldu.

ARCA İHRACAT ŞAMPİYONU OLDU

ARCA Savunma, Savunma ve Havacılık Sektörü İhracat Şampiyonluğu ile Silah Sistemleri ve Mühimmat Kategorisinde 2025 yılında en fazla ihracat yapan şirket olmuştu.