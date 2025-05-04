ABD yönetimi, Suudi Arabistan’a yönelik 3,5 milyar dolar tutarındaki füze satışına yeşil ışık yaktı.

Satış planı kapsamında Riyad’a, gelişmiş orta menzilli AIM-120C-8 tipi 1000 havadan havaya füze, güdüm sistemleri ve kapsamlı teknik destek sağlanması öngörülüyor.

"KÖRFEZ'DE İSTİKRARI DENGELEYECEK"

Amerikan Savunma Bakanlığı’na bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu satışın yalnızca iki ülke arasındaki stratejik bağları değil, aynı zamanda ABD’nin bölgesel güvenlik ve dış politika hedeflerini de güçlendireceği belirtildi. Açıklamada, "Bu satış, Körfez’de istikrarı destekleyen önemli bir müttefikin savunma kapasitesini artıracaktır" denildi.

KONGRE KARARI BEKLENİYOR

Sistemin üretimi, Arizona merkezli savunma sanayi devi RTX Corporation tarafından üstlenilecek. Ancak satışın kesinleşmesi için ABD Kongresi’nin nihai onayı bekleniyor.

DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK F-15 FİLOSUNA SAHİP

Füzeler, halihazırda dünyanın en büyük ikinci F-15 savaş uçağı filosuna sahip olan Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterine katılacak. Bu takviye, ülkenin hava savunma yeteneklerini önemli ölçüde güçlendirmesi açısından kritik önemde görülüyor.