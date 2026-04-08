Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, kadro yapılanması kapsamında flaş bir ayrılık kararı aldı.

Bordo-beyazlı kulüp, tecrübeli kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala ile yolların resmen ayrıldığını duyurdu.

Ndongala Devri Kapandı

Bandırmaspor kulüp binasından yapılan resmi açıklamada, Dieumerci Ndongala ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Kulübe katıldığı günden bu yana hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Kongolu oyuncu, Bandırma temsilcisinin hücum hattındaki önemli opsiyonlarından biriydi.

ÇORUM FK'NIN PLAY OFF'TA RAKİBİ OLABİLİR

Balıkesir ekibi 52 puanla 7.sırada yer alıyor.

Play off'a kalabilme mücadelesi veren Balıkesir ekibi play off'ta Çorum FK'nın rakiplerinden biri olabilir.