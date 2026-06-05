Çorum’un UNESCO Gastronomi Şehri hedefi kapsamında Çorum Belediyesi tarafından organize edilen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri dün başladı.

Üç gün sürecek olan Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri kapsamında ilk olarak Kortej Yürüyüşü yapıldı. Saat Kulesinden başlayan yürütüş Bedesten’de sona erdi.

Çorum Belediyesi Bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Bedesten’de Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri yapıldı.

Üç gün sürecek olan Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri kapsamında Çorum; İspanya, İtalya, Fransa, Brezilya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok farklı ülkeden şefler, gastronomi profesyonellerini ve fikir insanlarını ağırlayacak.

Etkinlikler kapsamında gün içinde “Geçmişin Peşinde Geleceğin İzinde” başlığı altında söyleşi gerçekleştirildi.

İlk gün oturumların ardından Anitta Otelde, akşam Gala Yemeği düzenlendi.

ATEŞİN LEZZETLERİ ÇORUMLU OBASINDA DENEYİMLENECEK

Etkinliklerin ikinci ve üçüncü günü, görselliği ile dikkat çeken lezzet şölenlerine dönüşecek.

İkinci gün; taş, kül ve doğrudan ateşe ile İlkel Pişirme Teknikleri Çorumlu Obasında sergilenecek. Kurulacak Açık Ateş İstasyonlarında Ekmek Atölyeleri, Fermantasyon Teknikleri ve Tadım Etkinliği gerçekleştirilecek.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Güç Olarak Gastronomi söyleşisi, Sürdürülebilir Gastronomi Uzmanı ve Bağımsız Danışman Blanca Del Nova’nın moderatörlüğünde ve Brezilya’dan Diego Adrian Peres Sosa ve Juan David Diaz Murcia ile İspanya’dan İnaki Gorrochategui Ayerbe ve İvan Carlo Perez konukluğunda aynı gün gerçekleştirilecek. Açık Ateş Etkinliklerinin son gününde ise Hattuşa gezisi düzenlenecek.