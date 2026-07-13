Yozgat Hakimiyet Gazetesi, “Yozgat havada liderliğe oynuyor, Çorum seyrederken Yozgat dünyaya kanat açıyor” başlıklı tartışmalı bir yorum habere imza attı.

Yayımlanan haberde, Çorum'un havalimanı beklentisi, sanayi ve ihracat verileri ile ulaşım imkânları üzerinden çeşitli değerlendirmelere yer verildi.

Haberde, Çorum’un 27 yıldır havaalanı rüyası gördüğü, uçakları sadece havadan izlemekle yetindiği, yine Çorum’un 6 milyar dolarlık ihracatı ile Yozgat’ın 128 milyon dolarlık ihracat rakamlarını kıyaslamanın gaflet olduğu gibi ifadeler dikkat çekti.

Gazetenin yorum haberinde Çorum'a yönelik kullanılan küçümseyici ve alaycı ifadeler, iki komşu şehir arasındaki uzun yıllara dayanan dostane ilişkilere zarar verebilecek bir üslup olarak değerlendirildi.

Basının temel görevi, şehirler arasında gereksiz bir rekabet oluşturmak değil, kamuoyunu doğru, tarafsız ve sağduyulu bir dille bilgilendirmektir. Bu bakımdan, söz konusu haberde tercih edilen üslubu isabetli bulmadığımızı ifade etmek isteriz.

Yozgat'ta yapımı devam eden havalimanı yatırımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgemize kazandırılan her kamu yatırımı, yalnızca yapıldığı ile değil, çevre illere ve ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Yozgat'ın gelişmesi ve yeni yatırımlarla güçlenmesi, takdir edilmesi gereken bir gelişmedir.

Bununla birlikte, bir yatırımın değerini ortaya koyarken komşu şehirleri hedef alan veya kıyaslama üzerinden üstünlük algısı oluşturan ifadelerin doğru olmadığı kanaatindeyiz.

“Çorum seyrederken Yozgat dünyaya kanat açıyor” şeklindeki söylemler, iki komşu şehir arasında gereksiz bir rekabet algısı oluşturmanın ötesinde herhangi bir fayda sağlamamaktadır.

Çorum'un sanayi üretimi, ihracatı ve ekonomik gücü, Yozgat'ın ulaştırma ve altyapı yatırımları ise kendi alanlarında önemli kazanımlardır. Bunları birbirine rakip göstermek yerine, bölgenin ortak kalkınmasının bir parçası olarak değerlendirmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

Gazeteciliğin sorumluluğu, şehirler arasında ayrışmayı körüklemek değil; ortak değerleri öne çıkaran, yapıcı ve birleştirici bir yayın anlayışını benimsemektir.

Çorum ile Yozgat, rekabetten önce komşuluk hukukunu paylaşan iki kadim şehirdir. Bu anlayışın korunması, hem bölge insanının hem de yerel basının ortak sorumluluğudur.