Açık büfedeki sorun büyüyor: Merak israfı artırıyor

Son yıllarda, açık büfe ve her şey dahil otellerde yaşanan gıda israfı konusunda ciddi bir artış gözlemleniyor.

Açık büfe sistemlerinde, misafirlere geniş bir yiyecek yelpazesi sunulması, genellikle çok sayıda yiyeceğin hazırlanıp, ancak tüketilmeden çöpe gitmesine neden oluyor.

Aynı şekilde, her şey dahil konsepti kapsamında sunulan sınırsız yemek ve içecek hizmetleri, bazı misafirlerin aşırıya kaçan tüketim alışkanlıklarına neden oluyor ve bu da yüksek oranlarda gıda israfına yol açıyor.

"HER ŞEY DAHİL KONSEPTİNİN ZARARI"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, otellerde misafirlerin ve personelin bilinçlendirilmesini vurgulayarak, “Her şey dâhil otel paketlerinde tabaktan dönen yiyecek miktarı yüzde 65. Bu çok ciddi bir oran. Misafirlerin eğitim düzeyleri arttıkça gıda israfı bilinci de artıyor. Bu manada gelen konukların ve işletmede bulunan personellere bilinç kazandırılmalı.” dedi.

"HER ŞEY DAHİL OTEL PAKETLERİNDE TABAKTAN DÖNEN YİYECEK MİKTARI YÜZDE 65"

Yapılan çalışmada her şey dahil otel paketlerinde tabaktan dönen yiyecek miktarının yüzde 65 olduğuna değinen Hastaoğlu, yaşananları şöyle aktardı:

Ülkemizde, hem açık büfe servis tekniği hem de her şey ultra dahil otel paketli yaklaşık 90’lı yılların başında başlayıp, son yıllarda da ilgi arttıkça da hemen hemen her otelde uygulanır hale geldi. Her ne kadar açık büfe kahvaltı veya yemek servisi ya da her şey dâhil yemek paket servisleri çok cazip görünse de tüketici para verdiği için verdiği paranın karşılığı da yiyecekler sınırlı olmadığı için tüketici kendinde sınırsız tüketim hakkı ve yetkisi olduğu düşüncesine kapılıyor. Bu bilinç düzeyiyle alakalı bir şey.