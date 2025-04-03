Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı kira artış oranında belirleyici olan 12 aylık güncel TÜFE verilerini açıkladı.

Ev sahibi ve kiracıların merakla beklediği nisan ayı kira artış oranının belli olmasıyla birlikte, oturdukları evlerin kira sözleşmesi sona eren kiracılar ev sahiplerine bu ay kirayı zamlı yatıracak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından TÜFE verileri geçtiğimiz ay yüzde 53,83 olarak açıklanmıştı.

GÜNCEL 12 AYLIK TÜFE VERİLERİ BAZ ALINACAK

Geçtiğimiz 2 yıl boyunca uygulanan kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz 2024'te sona ermişti. Nisan ayında ev ve işyeri kira sözleşmesini yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık güncel TÜFE oranına göre belirlenmeye devam edecek. Ev ve işyeri sahibi kira artışını belirlemede TÜFE sınırını aşamayacak.



Buna göre; Kontrat süresi dolan konut ve işyeri kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine nisan ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.



Temmuz 2024 itibarıyla bu sınır kalktı ve nisan ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, güncel TÜFE verileri üzerinden kira zammı uygulamaya başladı. TÜİK'in mart ayı enflasyon verileriyle birlikte 12 aylık güncel TÜFE rakamları belli oldu.



Buna göre; Nisan ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 51,26 açıklanmasının ardından yüzde 51,26 olarak uygulanacak.