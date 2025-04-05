Elektrik fiyatlarında 5 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına zam yapıldı.

KONUT ABONELERİNE YÜZDE 25 ZAM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, elektrik fiyatları mesken (konut) abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında zamlandı.

GEREKÇE: MALİYETLERDE YAŞANAN ARTIŞ

Zam kararına gerekçe olarak elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış gösterildi.