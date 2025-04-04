Çorum’da yaklaşık 1 yıl önce Pazar günleri taze ekmek çıkarmama kararı alan fırınlar, uygulamadan vazgeçti.

Çorum’da fırıncılar Ramazan ayından sonra Pazar günleri yeniden ekmek çıkarma alırken, fırın ustaları karara isyan etti.

Pazar günleri ekmek çıkarsa gerekirse Pazartesi günleri çalışmayız’ diyen ustalar ve fırın çalışanları, fırın sahiplerinin bu kararından derhal vazgeçmesini istedi.

Yazıçarşı’daki Fatih Kırathanesi’nde toplanan ustalar ve fırın çalışanları, ekmek fiyatlarındaki haksız rekabetin kendilerini etkilediğini söyledi.

‘DİNLENMEK BİZİM DE HAKKIMIZ’

Ekmek fiyatlarındaki rekabetten dolayı fırın sahiplerinin yeniden Pazar günleri ekmek çıkarma kararı aldığını dile getiren ustalar; “Biz rekabete karşı değiliz ama elimizden bir Pazar gününün alınmasını istemiyoruz. Haftada bir gün dinlenmek bizim de hakkımız. Fırınlar arasındaki rekabet bizi niye etkiliyor. Hepimizin ailesi, çoluğu çocuğu var. Biz de ailemizle birlikte vakit geçirmek istiyoruz. Bu hakkımızın elimizden alınmasını istemiyoruz.” dedi

‘YETKİLİLER SESİMİZİ DUYSUN’

Yetkililerin seslerini duymasını isteyen ustalar, uygulamanın devam etmesi halinde Pazartesi günleri çalışmayacaklarını yada farklı türde eylem yapacaklarını söyledi.

1 YIL SONRA UYGULAMADAN VAZGEÇTİLER

Çorum'da 24 Nisan 2024 tarihinde fırınlar sektörde yaşanan kalifiyeli eleman sıkıntısı nedeniyle günlük ekmek üretmekte zorlandıklarını belirterek, pazar günü taze ekmek çıkarmama kararı almıştı. 1 yıl sonra fırınlar fiyat rekabetinden dolayı uygulamadan vazgeçti.