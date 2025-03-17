Çorum'dan Ankara'ya gideceklerin ulaşımlarını daha rahat ve kolay sağlayacak Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun Kılıçlar Şantiyesi tünel portalı ve Işıklar Köyü’ndeki şantiyelerini ziyaret ederek projelerin mevcut durumunu yerinde inceledi. 

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Proje kapsamında,  Ankara, Kırıkkale ve Delice’yi kapsayan otoyolun tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artacağı belirtiliyor.

Bu yol, hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından büyük kolaylık sağlayacak, bölgenin ekonomik entegrasyonunu hızlandıracak.

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Editör: Çorum Hakimiyet