Ticaret ve Sanayi Odası Orman ve Ağaç Ürünleri Gurubu Meclis Üyesi Murat Erdal, enflasyonla mücadele edelim derken iş dünyasının unutulduğunu savunarak, “Esnaf, sanayici, tüccar zor günler geçiriyor” dedi.

Mobilya sektörü olarak üreticiler ve mağazacıların bu aylarda iş yoğunluğu yaşaması gerekirken, tam aksi işsizlikle mücadele etmek zorunda bırakıldığını belirten Murat Erdal, sektör olarak yeni siparişler alamadıklarını, güç kaybettiklerini vurguladı.

Durgunluğun böyle devam etmesi halinde sektörün yılı zararla kapatacağını söyleyen TSO Meclis Üyesi Murat Erdal, “Tasarruf tedbirlerinin iş dünyasına uygulanan tarafının gevşetilerek bir an önce canlılığın sağlanmasını devlet büyüklerimizden talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektör temsilcileri olarak istikrar ve reform programının olumlu sonuçlanmasını gönülden desteklediklerini ve istediklerini kaydeden Murat Erdal, bu programı uygularken de iş dünyasının daha fazla hırpalanıp, yıpratılmasını istemediklerini de sözlerine ekledi.