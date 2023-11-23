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Hentbol’da milli gurur. Çorum Gençlikspor’dan yetişen ve Hentbol Süper Lig’de mücadele eden iki Çorumlu sporcu A2 Kadın Milli takımının hazırlık kampına çağrıldı.

Gençlikspor Hentbol Antrenörü Taner Adıkdı’nın çalışmaları sonucunda yetişen ve Hentbol Süper Lig takımlarından Üsküdar Belediyespor’da forma giyen Çorumlu kaleci Ceyhan Coşkunsu ve Aksaray Belediyespor’da forma giyen sol kanat oyuncusu Zehra Eker A2 Kadın Milli takımı için Ankara’da düzenlenecek ‘Tarama Kampı’na davet edildi. 2010 yılında antrenör Taner Adıkdı’nın dikkatini çekerek Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’nda hentbol ile tanışan Zehra Eker çalışmalar sonunda 2015 yılında Çorum Ana Lig karmasına ile Türkiye beşincisi oldu ve bu perormansı ile Süper Lig takımı Aksaray Belediyespor’a transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan (THF) yapılan açıklamaya göre, Hentbol milli takımları bünyesinde oluşturulacak A2 Kadın Milli Takımı için tarama kampı düzenlenecek. Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda, 6-12 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek ve 23 sporcunun katılacağı kampta, A Milli Kadın Hentbol Takımı teknik ekibi görev yapacak.

Taner Adıkdı birlikte çalıştığı ve Süper Ligde forma giyen iki sporcusunun milli takım kampına davet edilmesinden son derece mutlu olduğunu belirterek iki sporcusunada başarılar diledi. Adıkdı hedeflerinin devam eden çalışmalar ile yeni milli sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi.