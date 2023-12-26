Ahlatcı Çorum FK’da ilk ayrılık haberi Berkay Can’dan geldi.

Üç sezon öncesi Sakaryaspor’dan Çorum FK’ya transfer olan Berkay Can üç sezonda kırmızı siyahlı takımın 44 maçına çıktı ve toplam 2321 dakika forma giydi ve üç gol attı.

Bu sezon ligde üç maçta sadece 31 dakika forma giyen Berkay Can son olarak Türkiye Kupasında Trabzonspor ile oynanan maçta 28. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyen ve bu mevkide eksiklik hisseden kırmızı siyahlı yönetim yaptığı görüşmeler sonunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Berkay Can’ın bu ayrılığın ardından ikinci yarı için yeni takım arayışlarına başladığı öğrenildi.