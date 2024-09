Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı, Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezine destek olmaya devam edecek.

Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı ile Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezinin İşletilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Ahlatcı, Vakıf Genel Müdürü Kasım Kahraman ile İl Müftüsü Şahin Yıldırım katıldı.

Törende konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bu iş birliğinin, çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerine, milli ve manevi değerlere bağlı gençler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak bir adım olduğunu belirterek, Diyanet Gençlik Merkezi çalışmalarına verdikleri destekten dolayı Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürü Kasım Kahraman’a teşekkür etti ve yapılan bu protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürü Kasım Kahraman ise yaptığı konuşmada başarılı bir geleceğe giden yolun, bugün sağlam atılan adımlarla mümkün olduğunu belirtti.

“Mehmet Akif; idealindeki gençliği Asım’ın nesli olarak tanımlıyordu. Asım, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak, ruhen ve fiziken güçlü, vatanını, milletini, değerlerini, tarihini seven, haksızlığa tahammülü olmayan, haksızlığa karşı susmayan, gücünü ülkesi, milleti toplumun yararları ve geleceği için kullanan gençliği temsil eder.Asım’ın nesli….. diyordum ya… nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Asım’ın neslinin yetişmesine vesile olmak amacıyla, 5 yıl önce Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı olarak, Çorum Valiliğimizin ve Çorum İl Müftülüğümüzün destekleriyle Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezi Projesi’nin hayata geçirdik” diyerek sözlerine devam eden Kasım Kahraman, “Ülkemizin hak ettiği gibi sağlam bir geleceğe sahip olmasının tek yolunun, doğru ellerde yükselmesine bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle Ahlatcı Holding olarak birçok alanda istihdam sağlamanın yanı sıra, Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı ile ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimizin yetişmesine katkı sağlamanın, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunabilmenin, öğrencilerin barınması için yurtlar yapabilmenin, komşularımızı doyurmanın, camiler inşa etmenin öneminin farkındayız” dedi.

Özellikle dünya tarihindeki en şiddetli ve en ağır hasarlı doğal afeti olarak kayıtlara geçen asrın depreminde, Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardım Vakfı bünyesindeki Ahlatcı Acil Durum ve Afet Yardım Koordinasyon Merkezi (ADAKOM) ile devletin tüm resmî kurumlarıyla koordinasyon halinde çalışmalara katıldıklarını kaydeden Kahraman,

“Maddi ve manevi yardımlarla milletimizin yaralarının sarılmasına katkıda bulunabilmenin huzur ve mutluluğunu yaşadık, yaşıyoruz. Yalnızca kadim şehrimiz Çorum’un değil, güçlü ülkemizi ve gelecek nesilleri desteklemek için elimizden geleni severek yapıyoruz. Çünkü gelişmek için beklemeye değil, bugün harekete geçmeye inanıyoruz. Ülkemizin geleceğinin, yarınlarımızın, vatanımızın bütünlüğünün, birlik ve beraberliğimizin sigortası gençlerimizdir. Bu anlamda gençlerimizin gerek ahlaki gerek vicdani gerekse milli duygu ve düşüncelerle beslenerek geleceğe hazırlama sorumluluğu sadece devletimizin eğitim kurumlarına ait değildir. Ailelerden başlayan bu zincirin en güçlü halkalarından biri de özel sektör temsilcileri, iş insanları, sivil toplum kuruluşları, ülkesini seven işine sahip çıkan, üretenler, yani bizleriz. 2019 yılında imzaladığımız ilk protokol çerçevesinde, ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki öğrencilerimize millî, manevî, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi; onların mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, onlara çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması için destek verdik. Gençlik merkezimizde, Çorum İl Müftülüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfının katkılarıyla her yaş ve düzeye yönelik kurslar düzenlenmiştir. Okulların tatile girmesiyle birlikte her yıl yaz döneminde kız ve erkek öğrencilere yönelik çeşitli etkinlik ve programlar düzenlenmiş ve açılıştan bugüne kadar geçen 5 yılda yaklaşık 50 bin gence eğitim verilmiştir. Gençlik Merkezimizin her türlü tefrişat, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, temizlik, ikram giderleri Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanmakta, eğitim programları ise, Çorum İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Danışmanlar tarafından programlanarak uygulanmaktadır. Bugün yenilediğimiz protokol ile Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezimizin Çorum İl Müftülüğü ile Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı tarafından eksiksiz yürütülebilmesi için her türlü maddi ve manevi desteğimizi vereceğimizin bilinmesini isteriz. Kıymetli desteklerini esirgemeyen başta; Çorum Valiliğimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İl Müftülüğümüze ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürü Kasım Kahraman ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından imzalandı.

-İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ HAKKINDA-

Yapılan protokolle; ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki öğrencilere milli, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerin benimsetilmesi, onların mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması ve din görevlilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmakta.

Bu kapsamda, gençlik merkezine gelen gençlere ve din görevlilerine yönelik sosyo-kültürel, mesleki ve pedagojik formasyon gelişimleri için seminer, konferans, söyleşi, musiki eğitimi, hüsn-ü hat, ebru gibi alanlarda etkinlikler düzenlenmesi, yetişkin bayanlara yönelik ihtiyaç odaklı Kur’an kursu açılması, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından oluşan bir kütüphane kurulması, gençlere yönelik soru-cevap şeklinde sohbetler düzenlenmesi planlanmakta. Protokol kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemleri planlamak ve takip etmek üzere ilgili kuruluşlar tarafından yapılacak olan görevlendirmeler Valiliğin koordinasyonunda gerçekleştirilecek.