Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt’un oğlu Atakan Bozkurt, Mimar Güntülü Fuçular ile dünya evine girdi.

Edeviye & Erol Bozkurt çiftinin oğulları Atakan Bozkurt ile Vicdan & Mustafa Fuçular çiftinin kızları Güntülü Fuçular için Yıldız Park’ta görkemli bir düğün töreni düzenlendi.

Düğüne, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Oda Başkanları, Bozkurt ve Fuçular aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, gelin ve damadın şahitliklerini ise İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve iş insanı Kadir Karakuş yaptı.