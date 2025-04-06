Çorum Valisi Ali Çalgan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çalgan, mesajında, Anadolu Ajansının, Türkiye'nin uluslararası platformlarda sesini duyurmasında önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Milli Mücadele yıllarından bugüne AA'nın doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet verdiğini, halkın haber alma hakkını en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Çalgan, şunları kaydetti:

“Anadolu Ajansı, kuruluşundan bu yana bir haber ajansı olmanın ötesinde, Türkiye'nin kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayan bir değer olmayı da başarmıştır. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki gelişmelere ayak uydurarak ve haberciliğin evrensel ilkelerini benimseyerek, kendini sürekli yenilemiş ve dünya standartlarında bir kurum haline gelmiştir. Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ajans çalışanlarına meslek hayatlarında başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum. Anadolu Ajansının ilk günkü heyecan ve sorumluluk bilinciyle nice yıllar daha ülkemize hizmet edeceğine yürekten inanıyorum”