Çorum’da yaptığı yatırımlar ve ihracat şampiyonlukları ile gurur veren başarılara imza atan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yine şampiyonluğu elinden bırakmadı.

Çorum’un gururu Ahmet Ahlatcı, 2024 yılında gösterdiği rekor performans ile altın ihracatının da devleri arasına girdi.

Daha önceki yıllarda ihracatta şampiyon olan Ahlatcı, 2024 faaliyetlerinden dolayı da zirvenin en üstünde yer aldı.

Ahmet Ahlatcı, altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası ihracatı yapan (Mücevher İhracatçıları Birliği Üyesi) firmaların performansına göre 2024 yılı listesinin birinci sırasında yer aldı.

AHLATCI LİSTENİN ZİRVESİNDE!

Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, listenin zirvesinde bulunuyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği Üyesi olup da mücevher ihracatı yapan tüm firmaların performansına göre ise Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi birinci sırayı alırken, Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş. ise ikinci sırada.

Yalnızca kuyumculuk ve mücevherat sektörünün değil Türkiye ekonomisinin en önemli aktörlerinden biri haline gelen Ahlatcı Holding, 2024 yılında gösterdiği rekor performans ile altın ihracatının da devleri arasına girdi. Çorum’daki dev üretim tesislerinin devreye girmesinden kısa bir süre sonra, en büyük ihracatçılar sıralamasında rekor bir yükseliş gösteren Ahlatcı, Türkiye mücevherat sektörünün en büyük firmalarının tepe noktasında yer alıyor.